Italo vi invita al cinema | ecco come vincere 500 biglietti per il nuovo film di Gabriele Muccino

A partire dalla mezzanotte di martedì 20 gennaio, in occasione della Giornata Mondiale del Cinema italiano, Italo mette in palio 500 biglietti per assistere a Le cose non dette, il nuovo film di Gabriele Muccino Italo rende omaggio al grande cinema italiano con un'iniziativa che piacerà molto a tutti i cinefili in viaggio: in occasione della Giornata Mondiale del Cinema italiano, in programma domani, martedì 20 gennaio, l'azienda ferroviaria metterà in palio 500 biglietti. L'iniziativa sosterrà l'uscita dell'ultimo film di Gabriele Muccino, nelle sale italiane dal 29 gennaio con il suo ultimo film, Le Cose non Dette, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Lotus production con Rai Cinema e Asa Nisi Masa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

Gabriele Muccino debutta a teatro con A casa tutti bene: «Il mio amore è il cinema, ma ormai si è ridotto a pochissimi film-evento all'anno»Gabriele Muccino, noto regista e sceneggiatore, approda al teatro con la sua opera

