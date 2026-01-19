Istat | in calo matrimoni e anche divorzi

Secondo i dati Istat per il 2024, si registra una diminuzione sia dei matrimoni celebrati sia delle separazioni e dei divorzi registrati in Italia. In totale, sono stati celebrati 173 matrimoni, mentre anche le separazioni e i divorzi risultano in calo rispetto agli anni precedenti. Questa tendenza riflette cambiamenti nelle dinamiche sociali e nelle scelte di vita degli italiani.

13.20 Nei dati Istat per il 2024,diminuiscono i matrimoni ma anche le separazioni e i divorzi. Celebrati in Italia 173.272 matrimoni (-5,9% rispetto al 2023), di cui oltre 130mila in prime nozze. Età media: 34,8 anni per gli uomini e 32,8 anni per le donne. In calo i matrimoni religiosi (-11,4%) e anche quelli con almeno uno sposo straniero (29.309 cerimonie, il 16,7% del totale e in calo dell'1,4%). Unioni tra partner dello stesso sesso: -2,7%. Separazioni -9%; divorzi -3,1%. Ulteriore -5,9% nei primi 9 mesi 2025.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Matrimoni in calo, divorzi stabili: l’Italia che cambia

Secondo i dati ISTAT 2024, in Italia si registra un calo dei matrimoni e una stabilità nei divorzi, mentre le unioni civili aumentano. Questi cambiamenti riflettono un'evoluzione nelle scelte affettive, caratterizzate da maggiori ritardi e da una maggiore fragilità delle relazioni, segnando una trasformazione della società italiana e delle sue dinamiche di vita familiare.

Istat, popolazione ancora in calo: aumentano i grandi anziani, giovani in calo

La popolazione italiana continua a invecchiare, con un aumento dei grandi anziani e una diminuzione dei giovani. Al 31 dicembre 2024, l’età media si attesta a 46,9 anni, segnando un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un cambiamento demografico che avrà profonde ripercussioni sulla società, sull’economia e sui servizi. Un quadro che richiede attenzione e strategie mirate per affrontare le sfide del futuro.

