Matrimoni in calo divorzi stabili | l’Italia che cambia

Secondo i dati ISTAT 2024, in Italia si registra un calo dei matrimoni e una stabilità nei divorzi, mentre le unioni civili aumentano. Questi cambiamenti riflettono un'evoluzione nelle scelte affettive, caratterizzate da maggiori ritardi e da una maggiore fragilità delle relazioni, segnando una trasformazione della società italiana e delle sue dinamiche di vita familiare.

I dati ISTAT 2024 su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi raccontano un Paese dove le scelte affettive diventano più tardive, fragili e meno istituzionalizzate. Un'Italia che sposa meno: il trend dei matrimoni. Nel 2024 in Italia sono stati celebrati circa 184 mila matrimoni, confermando un trend strutturale di diminuzione. Secondo ISTAT, il matrimonio continua a perdere centralità soprattutto tra le generazioni più giovani, sempre più orientate verso convivenze non formalizzate o verso il rinvio delle scelte familiari. L'età media al primo matrimonio continua a crescere: oltre 34 anni per gli uomini e oltre 32 per le donne, segnale di una transizione alla vita adulta sempre più lunga e incerta.

La recente sentenza della Corte Ue relativa ai matrimoni gay rappresenta un punto di svolta per i diritti civili in Europa. La decisione nasce dalla vicenda di due cittadini polacchi residenti in Germania, e mette in discussione il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati membri, influenzando il panorama giuridico e sociale del continente. Leggi anche: L'Italia che cambia. La rivoluzione digitale del fisco e il calo dell'evasione

