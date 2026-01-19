Nella zona di Romema a Gerusalemme, un incidente ha causato la morte di due bambini e l'intossicazione di altri 55 nel corso di un episodio presumibilmente legato a una fuga di monossido di carbonio in un asilo. L'evento ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza degli ambienti scolastici e sulle misure di prevenzione in atto.

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) - Due bambini sono morti e 55 sono stati intossicati in un asilo nel quartiere Romema di Gerusalemme. Lo ha confermato il Magen David Adom, senza precisare il numero di bambini sottoposti alle cure mediche. La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagine, ma è possibile l'incidente sia stato causato da una fuga di monossido di carbonio. Sembra che l'asilo nido operasse senza licenza. Decine di genitori si sono recati sul posto per identificare i propri figli. Menachem Astrik, medico volontario del Magen David Adom, ha dichiarato: "C'erano decine di neonati nell'edificio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele: 2 bambini morti e 55 intossicati in asilo, forse avvelenati da monossido carbonio

Leggi anche: Castelfiorentino: monossido di carbonio in curia. 9 intossicati, anche due bambini

Leggi anche: Incontro in parrocchia: 9 intossicati dal monossido di carbonio, anche due bambini

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Israele si ritira da sette agenzie Onu. Oltre 100 bambini uccisi a Gaza da inizio tregua - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato la decisione di ritirare Israele da diverse agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni associate per ragioni che vanno dal presunto ... ilsole24ore.com