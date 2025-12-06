Incontro in parrocchia | 9 intossicati dal monossido di carbonio anche due bambini
“A seguito di una intossicazione da monossido di carbonio nei locali parrocchiali di Cambiano, 9 persone sono state ricoverate per accertamenti, dopo gli immediati soccorsi. Il personale sanitario ci ha tranquillizzato, per il momento, sull'entità dell'evento”.Così ieri sera su Facebook la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un incontro coi genitori, il catechismo dei bambini: la serata in parrocchia si è trasformata improvvisamente in un'emergenza sanitaria: nove persone, tra cui due minori, sono state soccorse a causa di una fuga di monossido di carbonio all’interno dei locali di - facebook.com Vai su Facebook
9 persone intossicate durante un incontro in parrocchia - Nelle stanze un'alta concentrazione di monossido di carbonio. Da rainews.it
Svengono all'improvviso durante la riunione in parrocchia: 9 intossicati, due sono bambini. La fuga di gas a catechismo - Un incontro coi genitori, il catechismo dei bambini: la serata in parrocchia si è trasformata improvvisamente in ... Lo riporta msn.com
Castelfiorentino, 9 intossicati dal monossido durante l’incontro in parrocchia: due sono bambini - Soccorsi dai vigili del fuoco, nessuno è in condizioni critiche ... Secondo msn.com