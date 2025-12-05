Castelfiorentino | monossido di carbonio in curia 9 intossicati anche due bambini
Momenti di paura nella serata di oggi, 5 dicembre 2025, a Castelfiorentino. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 19:45 in via di Cambiano Alto, presso i locali della curia, per la verifica della qualità dell’aria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fuga di monossido alla riunione di catechismo, persone svenute. Soccorsi anche dei bambini - Castelfiorentino, momenti di paura mentre erano in corso le attività dei piccoli e allo stesso tempo c’era un incontro dedicato ai genitori. Si legge su msn.com
Intossicata dal monossido di carbonio, grave una ragazza di 22 anni - L’episodio ha coinvolto una ragazza di 22 anni, ricoverata in camera iperbarica presso l'ospedale Santa ... Lo riporta lanazione.it
Monossido di Carbonio vietato dall’UCI, stop dal 10 febbraio: “Inalazioni possono portare problemi cronici” - Il Comitato Direttivo dell'UCI ha approvato il divieto di inalazione ripetuta del monossido di carbonio per proteggere la salute dei corridori. Lo riporta fanpage.it
Sedicenne intossicata da monossido di carbonio, le esalazioni da una stufa a legna - Una ragazza di 16 anni è stata trasportata al policlinico Agostino Gemelli e ricoverata in prognosi riservata. Secondo romatoday.it
Intossicazione da monossido di carbonio per due ragazze in un rifugio - Due ragazzine di 15 e 19 anni anni sono risultate intossicate dal monossido di carbonio mentre si trovavano in una struttura di proprietà della parrocchia di Occhieppo Inferiore, nel biellese. Come scrive rainews.it