La prima donna a ottenere un brevetto in Italia fu una genovese
: si chiamava Rosa Predavalle e nel 1861 inventò l'Armonitone, un “pianoforte con sordino” pensato per suonare in modo più controllato. Una storia poco conosciuta che emerge adesso grazie a una ricerca di Marco Martinez, docente di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
. Emma è la prima donna italiana ad esibirsi negli ippodromi italiani! ? Roma – Ippodromo delle Capannelle 02 luglio 2026 Milano – Ippodromo Snai San Siro 09 settembre 2026 Un traguardo che segna una nuova era nella - facebook.com Vai su Facebook
La prima donna a ottenere un brevetto in Italia fu una genovese - Si chiamava Rosa Predavalle e nel 1861 inventò un pianoforte con sordino pensato per suonare in modo più controllato ... Scrive genovatoday.it
Poliziotta cuneese prima pilota mongolfiera con disabilità - (ANSA) – CUNEO, 30 OTT – È una poliziotta cuneese la prima donna con disabilità ad aver ottenuto il brevetto di pilota di mongolfiera. Riporta msn.com
La storia di Adele, la prima donna disabile a ottenere il brevetto di pilota di mongolfiera - L’annuncio è stato dato ieri sera (mercoledì 29 ottobre), a Mondovì, nella chiesa della Missione, ... Segnala msn.com