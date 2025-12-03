Camaiore (Lucca), 3 dicembre 2025 – È morta all'età di 97 anni Carla Dati; fu la prima sindaca nei sette comuni della Versilia. Guidò il Comune di Camaiore dal 1989 al 1994; iscritta alla Democrazia Cristiana, è sempre stata stimata e rispettata da tutti. "Era il 1989 quando Carla Dati ruppe per la prima volta il tetto di cristallo e divenne prima donna a ricoprire la carica di sindaco di Camaiore – ricorda il sindaco Marcello Pierucci – Non fu solo un valore simbolo per la città – con l'onore di avere la prima sindaca della storia dell'intera Versilia –ma anche e soprattutto sostanziale: la sua amministrazione seppe dare risposte importanti in momenti complessi, essere guida autorevole e interlocutrice facile e senza filtri, mettendo apposto i conti e il bilancio e tendendo sempre un orecchio verso chi aveva davvero bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morta Carla Dati, fu la prima donna a diventare sindaco in Versilia