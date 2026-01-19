I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti ieri pomeriggio alla piscina Pia Grande di Monza, dove un’istruttrice di 41 anni è rimasta intossicata a causa di esalazioni chimiche. La reazione tra il cloro e una sostanza utilizzata per la pulizia delle tubature ha causato un episodio di intossicazione. Fortunatamente, le sue condizioni si sono stabilizzate con l’intervento dei soccorritori.

Vigili del fuoco, soccorritori e forze dell’ordine sono accorsi ieri pomeriggio all’interno della piscina Pia Grande di via Murri a Monza per una istruttrice di 41 anni rimasta intossicata dalle esalazioni di una reazione chimica tra il cloro e una sostanza che era stata utilizzata per la pulizia delle tubature dell’impianto. L’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 17 e sono stati momenti di paura all’impianto sportivo, dove sono giunte due ambulanze e un’automedica. Sul posto sono sopraggiunte anche una volante della polizia di Stato di Monza e la pattuglia di motociclisti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intossicazione per un’istruttrice. Paura in piscina

Versa il cloro in piscina e si scatena una reazione chimica: istruttrice della Pia Grande intossicata finisce in ospedale

Paura in piscina: sul posto vigili del fuoco e soccorritori

