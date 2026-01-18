Paura in piscina | sul posto vigili del fuoco e soccorritori

A Monza, la piscina Pia Grande di via Murri è stata teatro di un intervento di vigili del fuoco e soccorritori a causa di una sospetta reazione chimica. L’incidente, ancora sotto indagine, ha causato momenti di paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti le autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei partecipanti. Nessuna informazione definitiva sulle conseguenze o sulle cause dell’incidente al momento.

Attimi di terrore a Monza. Vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti all'interno della piscina Pia Grande di via Murri per un problema che, secondo quanto riferiscono da Areu, l'Agenzia regionale di emergenza urgenza, sarebbe ascrivibile a una non meglio definita "reazione chimica" che ha.

Questa sera ad Afragola si è verificato un incendio di un veicolo in via De Gasperi, vicino alla sede dell'ASL Napoli 2. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza nell'area. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o feriti al momento.

