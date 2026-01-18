Una donna di 41 anni, istruttrice presso la piscina Pia Grande di Monza, è stata ricoverata in ospedale dopo aver inalato vapori di cloro scaturiti da una reazione chimica. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. La situazione rimane sotto controllo mentre si approfondiscono le cause dell'accaduto.

Monza, 18 Gennaio 2026 – Momenti di paura questo pomeriggio all'interno della piscina Pia Grande di via Murri a Monza quando sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell'ordine per una donna di 41 anni rimasta intossicata dalle esalazioni di una "reazione chimica" tra il cloro e l'acqua. Cos’è successo . L'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 17. Nell'impianto sportivo di via Murri sono giunte due ambulanze e un'automedica e l'intossicata, verosimilmente un'istruttrice, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Versa il cloro in piscina e si scatena una reazione chimica: istruttrice della Pia Grande intossicata finisce in ospedale

Leggi anche: “Gli ha tolto la cintura”. Grande Fratello, c’è chimica tra i due belli dell’edizione: il pubblico si scatena

Leggi anche: Follia reality: le versa farina nel phon, finisce quasi per annegare in piscina