Coppa Italia 2025-2026 Inter-Torino si giocherà a Monza | ecco perché

La partita tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, si svolgerà il 4 febbraio a Monza. La scelta di questa sede è stata dettata da esigenze organizzative e logistiche, offrendo un luogo neutro per questa fase della competizione. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un momento cruciale della stagione.

Inter-Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà il 4 febbraio a Monza. Lo ha reso noto la Lega Serie A. Il motivo è legato all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo stadio San Siro, infatti, ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi il prossimo 6 febbraio e vedrà esibirsi artisti internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Coppa Italia, il programma dei quarti di finale. Ecco il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia: Inter-Torino, U-Power Stadium di Monza, 4 febbraio 2026, ore 21. Atalanta-Juventus, New Balance Arena, 5 febbraio 2026, ore 21.

SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...21:01 - Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Riparte la Coppa Italia, la Roma sfida il Torino per i quarti: ecco il tabellone del torneo - La coppa nazionale vede l’ingresso delle migliore squadre della Serie A 2024/25 e la vincitrice della scorsa edizione del torneo, il Bologna. calcioefinanza.it

TORINO AI QUARTI DI COPPA ITALIA! I granata conquistano la vittoria contro la Roma al 90esimo grazie al gol di Ilkhan. Roma eliminata dopo una partita combattutissima. Ai quarti il Torino affronterà l'Inter facebook

#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com

