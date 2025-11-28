Calcio Napoli Gilmour verso lo stop 2025 | operazione per la pubalgia rientro a gennaio

Il centrocampista del Calcio Napoli valuta l’intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia. Decisione attesa nelle prossime ore: se confermata, l’operazione avverrà a inizio settimana. Recupero stimato per il mese di gennaio 2026. Il Calcio Napoli e Billy Gilmour stanno valutando in queste ore l’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere il problema di . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli gilmour verso lo stop 2025 operazione per la pubalgia rientro a gennaio

