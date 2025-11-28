Calcio Napoli Gilmour verso lo stop 2025 | operazione per la pubalgia rientro a gennaio

Il centrocampista del Calcio Napoli valuta l’intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia. Decisione attesa nelle prossime ore: se confermata, l’operazione avverrà a inizio settimana. Recupero stimato per il mese di gennaio 2026. Il Calcio Napoli e Billy Gilmour stanno valutando in queste ore l’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere il problema di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Gilmour verso lo stop 2025: operazione per la pubalgia, rientro a gennaio

Altre letture consigliate

Voto 2 alla Società’ Sportiva Calcio Napoli che si è sprecata con quel video di 30 secondi su Maradona ieri allo stadio. Davvero poco, troppo poco. - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998. Vai su X

Calcio Napoli, Gilmour verso lo stop 2025: operazione per la pubalgia, rientro a gennaio - Se confermata, l’intervento avverrà a inizio settimana con recupero 2026 ... Come scrive 2anews.it

Gilmour, la visita per l’infortunio è una mazzata per il Napoli: quando torna con l’operazione - In caso di intervento chirurgico deve stare fermo da un minimo di 6 a un massimo di 12 settimane prima ... Scrive fanpage.it

Napoli, da Lukaku a Meret e De Bruyne: il punto sugli infortunati - Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro il Qarabag con una lunga lista di indisponibili: oltre a Spinazzola e Gilmour, resteranno ai box anche Meret, De Bruyne, Lukaku e l’ultimo in ordine di ... Scrive fantacalcio.it