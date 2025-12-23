Mercato Inter occhi su Mlacic e Valincic | operazione alla Sucic? La rivelazione di Naletilic

L’Inter guarda con interesse a Mlacic e Valincic, ipotizzando un’operazione simile a quella di Sucic. Secondo quanto rivelato da Naletilic, la società potrebbe valutare strategie di mercato rivolte a giovani talenti, mantenendo un approccio mirato e ponderato per rafforzare la rosa. Questa possibile direzione rappresenta una delle opzioni nel quadro delle future strategie di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 sulla possibile strategia dei nerazzurri. L' Inter continua a monitorare con estrema attenzione il mercato croato, una miniera di talenti storicamente fertile. La dirigenza di Viale della Liberazione ha messo nel mirino due profili specifici per il presente e il futuro. Il primo è Moris Valincic della Dinamo Zagabria, terzino individuato come possibile sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il secondo nome è quello di Mlacic, difensore classe 2007 dell' Hajduk Spalato, considerato un rinforzo di prospettiva per la Primavera o l'Under 23, sebbene la concorrenza europea sia già agguerrita.

