Pianetamilan.it | 31 ott 2025

Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si disputerà Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026: si va verso il sold out. Sugli spalti sarà dunque presente il pubblico delle grandi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Roma, lo stadio di San Siro verso l'ennesimo 'sold out' stagionale. E stavolta …

