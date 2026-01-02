Inter Bologna ultimi biglietti in vendita per la sfida di San Siro si viaggia verso il primo sold out del 2026

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per la partita tra Inter e Bologna in programma domenica sera a San Siro. La sfida rappresenta un’occasione importante per i tifosi nerazzurri di assistere all’incontro, con il primo sold out previsto per il 2026. La vendita dei tagliandi sta per terminare, quindi si consiglia di acquistare quanto prima per assicurarsi un posto allo stadio.

Inter News 24 Inter Bologna, ultimi biglietti rimasti per la sfida di domenica sera: tifosi nerazzurri pronti a riempire San Siro. Inter Bologna è la sfida in programma il 4 gennaio a San Siro alle 20:45, una partita che arriva dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalla Supercoppa Italiana, quando il Bologna ha trionfato ai rigori nella semifinale giocata in Arabia Saudita. Il match, che sta registrando un grande interesse da parte dei tifosi, è vicino al sold-out, e il club milanese ha diramato le ultime informazioni per l'acquisto dei biglietti. Ultimi biglietti disponibili per Inter Bologna: info per i tifosi.

