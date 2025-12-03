Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia | Juventus una delle migliori squadre d’Europa ci è mancato un po’ di spirito

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni. COSA E’ MANCATO – «Si giocava in casa della Juve, una delle migliori d’Europa e non è mai facile. Ci è mancato un po’ di spirito, ma se lasci loro spazio creano situazioni pericolose». PALMA – «Ha fatto una partita solida, meritava di giocare. Sta crescendo, ha skill da livello top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa runjaic post juve udinese coppa italia juventus una delle migliori squadre d8217europa ci 232 mancato un po8217 di spirito

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia: «Juventus una delle migliori squadre d’Europa, ci è mancato un po’ di spirito»

Argomenti simili trattati di recente

conferenza stampa runjaic postConferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stamp ... juventusnews24.com scrive

conferenza stampa runjaic postConferenza stampa Runjaic dopo la sconfitta contro il Bologna: «Abbiamo commesso ingenuità, dobbiamo migliorare. Difficile recuperare una gara come questa» - Conferenza stampa Runjaic dopo la sconfitta contro il Bologna: il tecnico dell’Udinese analizza la sconfitta per 3- Come scrive msn.com

conferenza stampa runjaic postConferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: «Loro squadra pericolosa e coraggiosa. Infortuni? Mancherà solo lui. Fischi? Sentiti, ma dobbiamo fare questo» - Conferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: il tecnico dei bianconeri ha parlato alla vigilia del match della tredicesima giornata L’Udinese prepara la sfida di sabato alle 15:00 contro il Parma ... Secondo calcionews24.com

conferenza stampa runjaic postRunjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato" - Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo di Parma, commentando anche la sua espulsione. Riporta tuttomercatoweb.com

conferenza stampa runjaic postAllenatori post gara 13^ giornata | GROSSO: “Berardi? Lo perderemo per un po’, ecco come sta”. FABREGAS: “Contento per Moreno. Sul quarto posto…” - Allenatori post gara 13^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... fantamaster.it scrive

Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Atalanta - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro l'Atalanta nella decima giornata di Serie A. m.tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Runjaic Post