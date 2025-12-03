Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia | Juventus una delle migliori squadre d’Europa ci è mancato un po’ di spirito
di Marco Baridon Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni. COSA E’ MANCATO – «Si giocava in casa della Juve, una delle migliori d’Europa e non è mai facile. Ci è mancato un po’ di spirito, ma se lasci loro spazio creano situazioni pericolose». PALMA – «Ha fatto una partita solida, meritava di giocare. Sta crescendo, ha skill da livello top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
