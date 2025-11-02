Zanetti a DAZN | Affrontiamo una delle migliori in Europa serve una grande prestazione

di Dario Bartolucci Zanetti a DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del fischio d’inizio a Verona Inter tecnico gialloblù. Le parole del tecnico. A poche ore dalla sfida contro l’Inter, valida per il lunch match della Serie A, l’allenatore dell’ Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando le difficoltà della gara e la crescita della sua squadra, ancora alla ricerca di continuità. SULL’AVVERSARIO – «Incontriamo una squadra prima in tutti i parametri, tra le top cinque in Europa. Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione e mettere in campo tutto quello che abbiamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

