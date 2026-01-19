Il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sugli infortunati della squadra in vista della partita a Torino. Secondo le sue parole, Lukaku è disponibile, mentre Neres continua a riscontrare problemi fisici. Anguissa e Meret sono invece in panchina, pronti a entrare in gioco se necessario. Questi aggiornamenti offrono un quadro chiaro sulle condizioni dei principali giocatori partenopei in vista della sfida.

Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario della Società Sportiva Calcio Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio CRC, dove ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli. «Purtroppo a Napoli spesso tendiamo ad autodistruggerci o ad autoesaltarci. Io vivo a Napoli e sono di qui, so che ci sono chat di tifosi in cui tutti parlano di tutto: dalla preparazione medica, alla medicina sportiva, alla tattica, ecc. Una premessa: la scienza non è democratica e spesso, purtroppo, sento e leggo parlare persone di medicina, preparazione atletica e recupero che non hanno né i titoli né la competenza né la preparazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Dott. Canonico: “Lukaku pronto, Neres ancora problemi, Anguissa e Meret in panchina a Torino”

Neres convocato per il recupero di campionato col Parma, ancora problemi per Anguissa

Il Napoli si prepara al recupero di campionato contro il Parma al Maradona. Neres è stato convocato, mentre Anguissa continua a riscontrare problemi fisici. La squadra di Conte affronta una sfida importante, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. L’articolo fornisce aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori e sulle prospettive della squadra in vista della partita.

Canonico: «Lukaku può giocare a Copenaghen. Anguissa forse disponibile per la Juventus» LIVE

Il responsabile medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sulla condizione degli infortunati del club durante un’intervista a Radio Crc. Canonico ha confermato che Lukaku può essere disponibile per la partita a Copenaghen, mentre Anguissa potrebbe tornare in gruppo in vista della sfida contro la Juventus. Questi dettagli sono importanti per le scelte tattiche e la composizione della rosa nelle prossime gare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…” - Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli, il dott. tuttonapoli.net