De Laurentiis rompe il silenzio | Napoli più forte dell’anno scorso Ecco la verità sugli infortuni e i nuovi acquisti

La provocazione e l’analisi. Aurelio De Laurentiis lancia la sfida: “Sono convinto che il Napoli sia più forte dell’anno scorso”. Il presidente ha trasformato il problema dell’emergenza (gli infortuni di Anguissa, Gilmour e degli altri big) in una risorsa strategica: “Gli incidenti hanno permesso ai nuovi acquisti di dimostrare le loro qualità straordinarie”. Un chiaro riferimento all’esplosione di giocatori come Neres e Lang, diventati titolari per necessità e ora imprescindibili. Aurelio De Laurentiis intervista Sky Gran Galà Calcio Napoli De Laurentiis dal Gran Galà calcio: dagli infortuni alla rinascita. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Laurentiis rompe il silenzio: “Napoli più forte dell’anno scorso. Ecco la verità sugli infortuni e i nuovi acquisti”

Altre letture consigliate

De Laurentiis applaude il Napoli e Conte: “Squadra ripresa in mano” Dopo il successo contro l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e lo fa con parole chiare: complimenti ad Antonio Conte e alla squadra per la risposta data sul campo. Un mess - facebook.com Vai su Facebook

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio sul futuro di Antonio Conte e il #Napoli "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i Vai su X

De Laurentiis vs Corona, il presidente non risponde alle domande di È sempre Cartabianca: “Ritiri la querela” - Raggiunto dalla redazione di È sempre Cartabianca, il presidente del Napoli non risponde alla richiesta di ritiro della querela ... Secondo fanpage.it

Napoli: i tifosi stanno con Sarri, ma il silenzio di De Laurentiis è fragoroso - Doccia gelata per il Napoli, dopo la tempesta presidenziale di Madrid: la squadra di Sarri è infatti uscita sconfitta, nel risultato e nel gioco, nell'importantissima sfida di Serie A giocata al San ... Da calciomercato.com