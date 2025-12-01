De Laurentiis rompe il silenzio | Napoli più forte dell’anno scorso Ecco la verità sugli infortuni e i nuovi acquisti

La provocazione e l’analisi. Aurelio De Laurentiis lancia la sfida: “Sono convinto che il Napoli sia più forte dellanno scorso”. Il presidente ha trasformato il problema dell’emergenza (gli infortuni di Anguissa, Gilmour e degli altri big) in una risorsa strategica: “Gli incidenti hanno permesso ai nuovi acquisti di dimostrare le loro qualità straordinarie”. Un chiaro riferimento all’esplosione di giocatori come Neres e Lang, diventati titolari per necessità e ora imprescindibili. Aurelio De Laurentiis intervista Sky Gran Galà Calcio Napoli De Laurentiis dal Gran Galà calcio: dagli infortuni alla rinascita. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

