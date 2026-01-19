Recentemente si è diffusa la notizia della cancellazione di una nuova serie animata di Indiana Jones, provocando domande sul futuro del franchise. Kathleen Kennedy, ex presidente di Lucasfilm, ha commentato la situazione e ha approfondito il rapporto tra la saga cinematografica di Indy e Harrison Ford, offrendo chiarimenti sul percorso e le prossime iniziative legate al celebre personaggio.

Kathleen Kennedy, ex presidente di Lucasfilm, ha approfondito il discorso legato alla saga cinematografica di Indy con Harrison Ford. Kathleen Kennedy ha rilasciato un'intervista a Deadline in cui ha parlato di diversi argomenti legati a Lucasfilm, tra Star Wars e Indiana Jones. Dopo il flop de Il Quadrante del Destino, la saga sembra giunta ad un punto morto. In passato, era in cantiere anche una serie televisiva animata legata al franchise di Indy ma poi il progetto è stato abbandonato. Kennedy spiega il motivo per il quale l'universo del personaggio interpretato da Harrison Ford. La serie animata di Indiana Jones cancellata In passato, Lucasfilm aveva pensato di realizzare una serie animata di Indiana Jones che fungesse un po' da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Indiana Jones, una serie animata in cantiere è stata cancellata: Lucasfilm ha fermato il franchise?

Indiana Jones: svelato il futuro del franchise e le serie TV cancellate da Disney dopo il flop

Dopo tre anni dall’ultimo capitolo, il futuro di Indiana Jones rimane incerto. Nel frattempo, Disney ha cancellato alcune serie TV legate al franchise, segnando un cambiamento nelle strategie di sviluppo. Questo articolo analizza le novità sul ritorno dell’archeologo e le decisioni prese dalla casa di produzione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione attuale del franchise.

Lucasfilm, Dave Filoni nuovo presidente: guiderà il franchise Star Wars

Lucasfilm annuncia la nomina di Dave Filoni come nuovo presidente, assumendo la guida del celebre franchise di Star Wars. La casa di produzione statunitense, fondata da George Lucas, continua così il proprio percorso di innovazione e sviluppo, mantenendo salda la tradizione che ha fatto la storia del cinema di fantascienza. La nomina di Filoni rappresenta un passo importante per il futuro della saga e dei progetti legati all’universo di Star Wars.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Indiana Jones e quella serie cancellata che forse non vedrete mai - Conoscete quella serie cancellata di Indiana Jones, il temerario avventuriero interpretato da Harrison Ford, che forse non vedrete mai? serial.everyeye.it