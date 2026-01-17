Indiana Jones | svelato il futuro del franchise e le serie TV cancellate da Disney dopo il flop

Dopo tre anni dall’ultimo capitolo, il futuro di Indiana Jones rimane incerto. Nel frattempo, Disney ha cancellato alcune serie TV legate al franchise, segnando un cambiamento nelle strategie di sviluppo. Questo articolo analizza le novità sul ritorno dell’archeologo e le decisioni prese dalla casa di produzione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione attuale del franchise.

Sono passati tre anni da quando Disney e Lucasfilm hanno tentato il tutto per tutto con il ritorno dell’archeologo più famoso del cinema. Eppure, nonostante l’hype, Indiana Jones e il Quadrante del Destino non ha fatto breccia nel cuore del pubblico generalista, fermandosi a un incasso globale di 383,9 milioni di dollari: numeri che, per la Casa del Topo, significano “allarme rosso”. Ora, mentre Kathleen Kennedy lascia la presidenza di Lucasfilm, emergono dettagli succosi su ciò che avrebbe potuto essere e su un futuro che sembra, al momento, congelato nella carbonite. In breve: Due serie TV cancellate: Una serie animata e un prequel live-action su Abner Ravenwood sono stati cestinati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

