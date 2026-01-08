Crescita Pil l' allarme della Cgil | Messina e provincia in coda
La Cgil segnala che Messina e la sua provincia sono tra le aree con le performance economiche più deboli nel contesto nazionale. Nonostante le previsioni di una crescita moderata del Pil nel 2026, persistono disparità territoriali evidenti, che richiedono attenzione e politiche mirate per favorire uno sviluppo equilibrato in tutta Italia.
Le previsioni economiche per il 2026 confermano una crescita moderata a livello nazionale, ma mettono ancora una volta inevidenza il forte divario tra territori. Secondo i dati dell’Ufficio studi CGIA su previsioni Prometeia, il PIL italiano crescerà dello 0,66%, mentre il Mezzogiorno si fermerà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
