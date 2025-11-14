Incidente Stoccolma i testimoni | Ho visto il bus colpire la pensilina poi le urla e la gente a terra

"Ho sentito dei botti, poi le urla e quell'autobus che ha accartocciato la pensilina", Ulf Berglund è uno dei testimoni dell'incidente in Valhallavägen, a Stoccolma. "Avevo appena parcheggiato la bicicletta vicino alla fermata quando ho visto il bus schiantarsi contro la pensilina. C'erano persone che piangevano, è stato il caos". "Ho visto l'autobus a due piani andare contro la pensilina, poi verso gli alberi. E, quindi, continuare ad andare avanti e indietro. Alla fine, per qualche motivo, si è fermato", interviene Emrik Hägg, studente del Royal Institute of Technology, situato proprio accanto al luogo dell'incidente accaduto alle 15. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Incidente Stoccolma, i testimoni: "Ho visto il bus colpire la pensilina, poi le urla e la gente a terra"

