Incidente in tangenziale auto sbanda e urta le barriere

Alle 19.30 sulla tangenziale si è verificato un incidente coinvolgendo un'auto che ha sbattuto contro le barriere nei pressi dello svincolo di Giostra. Un'Alfa Romeo Giulietta è rimasta coinvolta nell'incidente, che ha causato disagio e disagi al traffico nella zona. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora da chiarire.

Incidente stradale intorno alle 19.30 sulla tangenziale. Un'Alfa Romeo Giulietta si è schiantata contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Giostra. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo della vettura a causa dell'asfalto bagnato.Sul posto la polizia.

