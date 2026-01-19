L'incidente ferroviario in Spagna, coinvolgendo un treno italiano con marchio Frecciarossa, ha causato numerosi feriti e vittime. Attualmente sono 39 i decessi e 74 i feriti, di cui 24 gravi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del deragliamento avvenuto su un rettilineo. Restano ancora molti aspetti da chiarire in questa tragedia che ha colpito diverse persone.

Non è ancora terminata la lunga conta delle vittime (mentre scriviamo sono 39 con 74 feriti, di cui 24 gravi), ma è già partita l'inchiesta per capire le cause dell'incidente che ha coinvolto due treni sulla linea dell'Alta Velocità in Andalucia ad Adamuz (Cordoba) domenica pomeriggio. Incidente in Spagna: il treno italiano Partendo dai fatti, il treno che avrebbe scatenato l'incidente è della compagnia Iryo. Come riporta El Pais, tra gli azionisti di Iryo figurano Air Nostrum (25%) e la concessionaria di infrastrutture Globalvía (24%). Ma l'azionista di maggioranza e responsabile della gestione è Trenitalia (51%), società ferroviaria statale italiana appartenente a Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Incidente dei treni in Spagna, cosa sappiamo: il convoglio italiano (col marchio Frecciarossa) e lo «strano» deragliamento sul rettilineo

Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: almeno 21 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato dall’italiana Fs

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, lungo la linea dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia. Due treni sono rimasti coinvolti in un deragliamento, causando almeno 21 vittime. Il convoglio coinvolto, operato da Iryo, società partecipata dall’italiana Ferrovie dello Stato, ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nella regione.

Spagna,deragliamento treni:24 i morti

Il bilancio del deragliamento avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, nella zona di Adamuz, è peggiorato, portando a 24 vittime. L’incidente ha coinvolto due treni e rappresenta una grave perdita nel settore ferroviario spagnolo. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Incidente dei treni in Spagna, cosa sappiamo: il convoglio italiano (col marchio Frecciarossa) e lo «strano» deragliamento sul rettilineo - Non è ancora terminata la lunga conta delle vittime (mentre scriviamo sono 39 con 74 feriti, di cui 24 gravi), ma è già partita l'inchiesta per capire le ... leggo.it