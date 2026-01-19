Spagnaderagliamento treni | 24 i morti

Il bilancio del deragliamento avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, nella zona di Adamuz, è peggiorato, portando a 24 vittime. L’incidente ha coinvolto due treni e rappresenta una grave perdita nel settore ferroviario spagnolo. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

7.09 Si aggrava il tragico bilancio del deragliamento che ha coinvolto ieri sera due treni sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz. Sono almeno 24 le vittime, secondo quanto hanno informato i servizi di emergenza. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell'Andalusia, Moreno. Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid e uno a lunga percorrenza da Madrid a Huelva.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità. L’incidente ha causato almeno 21 vittime e più di 100 feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e indagare sulle cause dello scontro. La notizia rappresenta un grave episodio nel trasporto ferroviario della regione e richiede attenzione e approfondimenti.

