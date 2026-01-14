Ex Ilva per la morte dell’operaio Claudio Salamida indagata l’intera catena organizzativa C’è anche il dg di Acciaierie d’Italia Saitta

La Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone, tra cui il direttore generale di Acciaierie d’Italia, Saitta, nell’ambito delle indagini sulla morte dell’operaio Claudio Salamida. L’incidente si è verificato all’interno dell’ex Ilva, coinvolgendo l’intera catena organizzativa. Salamida, 46 anni, residente a Putignano, lavorava nello stabilimento al momento del tragico evento.

Sono 17 gli indagati dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, morto lunedì scorso mentre lavorava all'interno dell'ex Ilva. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo in concorso per presunte condotte di imprudenza, negligenza, imperizia e violazioni delle norme antinfortunistiche. Sulla salma dell'operaio è stata disposta l'autopsia che è stata affidata alla medico legale Liliana Innamorato. Agli indagati è stato notificato l'avviso per la nomina di consulenti. Il volo da sette metri. Secondo quanto riporta Ansa nel registro degli indagati compaiono il direttore generale dell'azienda, Maurizio Saitta, il direttore di stabilimento, Benedetto Valli, il capo dell'acciaieria, Vincenzo Sardelli, e oi un capo area, un capo reparto, diversi capi turno, responsabili e tecnici della manutenzione meccanica, capi squadra addetti alla manutenzione e un preposto di una ditta dell'indotto.

