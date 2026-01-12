Operaio muore all’ex Ilva di Taranto Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvole
Un incidente si è verificato oggi nello stabilimento ex Ilva di Taranto, con il decesso di Claudio Salamida, 47 anni, operaio dell'acciaieria 2. Durante un controllo delle valvole, Salamida è precipitato dal quinto al quarto piano, causando la sua morte. L'accaduto ha suscitato attenzione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate in impianti industriali complessi come quello di Taranto.
Roma, 12 gennaio 2026 – Dramma nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Claudio Salamida, 47 anni, operaio in servizio all'acciaieria 2, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. L'uomo era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificato l'incidente. Salamida, originario di Alberobello (Bari), era sposato e aveva un figlio piccolo. La dinamica. Secondo le prime informazioni, l'operaio stava lavorando su un ‘paiolato’, una specie di pedana quando è precipitato per diversi metri all'interno dell'impianto. L’'incidente sarebbe avvenuto al convertitore 3 dell'Acciaieria 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
