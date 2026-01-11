Crans Montana si scopre la terribile verità sull’incendio | l’ammissione di Moretti

A pochi giorni dall’incendio che ha colpito Crans-Montana, emergono nuovi dettagli che potrebbero influenzare significativamente l’indagine. In particolare, l’ammissione di Moretti rappresenta un elemento chiave per comprendere le cause e le responsabilità della tragedia avvenuta a Capodanno. La situazione resta sotto attenta osservazione mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.

A distanza di giorni dalla tragedia di Capodanno che ha sconvolto Crans-Montana, continuano a emergere elementi destinati a pesare in modo decisivo sull'inchiesta. La Procura del Canton Vallese sta ricostruendo con precisione le responsabilità legate all'incendio che ha trasformato il bar Le Constellation in una trappola mortale. Documenti tecnici, testimonianze e dichiarazioni agli inquirenti stanno delineando uno scenario che solleva interrogativi pesanti sulle scelte fatte prima del rogo.

