Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana | Accerchiato davanti al locale dei Moretti il clima è pesante

Domenico Marocchi ha condiviso questa mattina a Uno Mattina News i dettagli dell'aggressione avvenuta ieri sera a Crans-Montana. L’episodio si è verificato davanti al ristorante gestito dai coniugi Moretti, i proprietari del bar Le Constellation. Marocchi ha descritto come sia stato circondato e il clima sia rimasto teso durante l’incidente. La vicenda evidenzia le tensioni che si sono sviluppate in quella zona inaspettatamente.

Domenico Marocchi questa mattina racconta ai spettatori di Uno Mattina News cosa è successo ieri sera fuori a uno dei ristoranti dei coniugi Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans-Montana. Aggredito da 10 persone, "il clima è pesante", il racconto del giornalista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Troupe Rai aggredita a Crans-Montana, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi Leggi anche: Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto ‘è una catastrofe'” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: Spintoni, minacce e insulti agli italiani; Strage di Capodanno, aggredito il giornalista sambenedettese Domenico Marocchi; Troupe Rai aggredita a Crans-Montana, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi; Domenico Marocchi: aggredito a Crans Montana l’inviato di Rai Uno. Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: "Spintoni, minacce e insulti agli italiani" - Montana durante il lavoro sulla tragedia del locale Le Constellation: ecco cosa è successo. libero.it

Troupe Rai aggredita a Crans-Montana, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi - Il giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News, è stato insultato, minacciato e spintonato mentre stava lavorando nei pressi della località ... fanpage.it

Strage di Capodanno, aggredito il giornalista sambenedettese Domenico Marocchi - Minacce, insulti e spintoni contro il giornalista Rai Domenico Marocchi e la sua troupe mentre erano al lavoro nei luoghi della strage ... lanuovariviera.it

Il giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News, è stato insultato, minacciato e spintonato mentre stava lavorando nei pressi della località svizzera. - facebook.com facebook

Troupe Rai aggredita a #Crans_Montan, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.