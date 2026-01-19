Incendio al salone di bellezza di Rogno | il presunto mandante arrestato in Tunisia
Si è conclusa con l’arresto in Tunisia la vicenda legata all’incendio doloso del salone di bellezza ‘King Enes’ a Rogno, avvenuto il 18 novembre 2024. L’indagine ha portato all’identificazione di Daniele Lorenzetti, noto come “Drago”, come presunto mandante dell’atto. Ora si attende l’estradizione per chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche di quanto accaduto in via Nazionale.
Per chiudere il cerchio, all’appello mancava solamente Daniele Lorenzetti, detto “Drago”, classe 1989 residente a Pisogne: secondo gli inquirenti fu lui il mandante dell’ incendio doloso che il 18 novembre 2024 distrusse il salone di bellezza ‘King Enes’ di via Nazionale a Rogno, inaugurato da appena un mese. Così mentre il procedimento penale a carico dell’esecutore materiale Agostino Feola, classe 2003, e William Spatti, che l’ha supportato logisticamente, è andato avanti, i carabinieri della compagnia di Clusone e i colleghi di Breno hanno proseguito senza sosta le proprie indagini, arrivando a una svolta: dopo aver seguito l’indagato in diversi Paesi, sono riusciti a localizzarlo in Tunisia, dove all’inizio del mese di dicembre è stato arrestato dalla Polizia di Tunisi.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Incendio di Capodanno a Crans-Montana, arrestato il titolare del bar: “presunto rischio di fuga”
Il 9 gennaio, a Crans-Montana, il proprietario del bar “Le Constellation”, Jacques Moretti, è stato arrestato dalla Procura del Canton Vallese in relazione all’incendio di Capodanno. L’intervento delle forze dell’ordine è motivato dal sospetto di un rischio di fuga. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla responsabilità dei gestori dei locali.
Rogo al ristorante "Bea Storia" di Jesolo, arrestato il titolare: «Era il mandante»
Lo scorso 12 giugno, un incendio ha distrutto il ristorante
Rogno, l'incendio doloso al salone di bellezza: il presunto mandante Daniele «Drago» Lorenzetti catturato a Tunisi. Condannati gli esecutori materiali - Ai due piromani 4 anni e 5 anni e 6 mesi di reclusione (in abbreviato). bergamo.corriere.it
