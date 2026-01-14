Rogo al ristorante Bea Storia di Jesolo arrestato il titolare | Era il mandante
Lo scorso 12 giugno, un incendio ha distrutto il ristorante
Lunedì scorso, in provincia di Padova, la polizia di Stato ha arrestato e portato in carcere, in attesa di processo, il titolare del ristorante “Bea Storia” di Jesolo, ritenuto responsabile, come mandante del grave rogo che, la notte dello scorso 12 giugno, distrusse il locale, causando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Jesolo, incendio nel ristorante Bea Storia, arrestato il titolare Vincenzo Gargiulo: aveva pianificato il rogo per riscuotere l'assicurazione - È stato arrestato il proprietario del ristorante Bea Storia, andato a fuoco a Jesolo lo scorso 12 giugno: è questo l'esito delle indagini su una vicenda che ... msn.com
