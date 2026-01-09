Incendio di Capodanno a Crans-Montana arrestato il titolare del bar | presunto rischio di fuga

Il 9 gennaio, a Crans-Montana, il proprietario del bar “Le Constellation”, Jacques Moretti, è stato arrestato dalla Procura del Canton Vallese in relazione all’incendio di Capodanno. L’intervento delle forze dell’ordine è motivato dal sospetto di un rischio di fuga. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla responsabilità dei gestori dei locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato il proprietario del locale teatro della tragedia. Jacques Moretti, titolare del bar “Le Constellation” di Crans-Montana, è stato arrestato venerdì 9 gennaio su disposizione della Procura del Canton Vallese. La misura cautelare è stata motivata da un presunto rischio di fuga, nell’ambito dell’inchiesta sull’ incendio scoppiato nella notte di Capodanno, che ha provocato 40 vittime e 116 feriti per ustioni. La decisione è stata presa dalla procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, che coordina le indagini sul rogo avvenuto all’interno del locale. Interrogatori separati per i due proprietari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio di Capodanno a Crans-Montana, arrestato il titolare del bar: “presunto rischio di fuga” Leggi anche: Crans-Montana, fermato il titolare del bar dopo l’incendio di Capodanno Leggi anche: Jacques Moretti, arrestato il proprietario del bar di Crans-Montana: "Rischio di fuga". La moglie: "Mi scuso con vittime" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Come è avvenuta la strage di Crans-Montana; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Incendio a Crans-Montana, emergono gravi carenze nelle misure di sicurezza e nei controlli. Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti avrebbero cancellato dai social alcuni video e foto dopo l'incendio - Nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation indagati nell'inchiesta sulla strage di Crans Montana ... virgilio.it

Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage - Montana si è trasformato in tragedia: 40 morti e 116 feriti, molti dei quali minorenni ... fanpage.it

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana che ha causato 40 morti, l'avvocato delle famiglie avvia un'azione legale contro il Comune per lacune nei controlli - facebook.com facebook

A seguito del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 40 morti, 74 persone sono ancora ricoverate tra la Svizzera e l'estero, molte delle quali in condizioni critiche. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.