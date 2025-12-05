UNICEF | La forza sia con te Cronaca di una missione in Ucraina Presentazione del nuovo libro di Andrea Iacomini

Un viaggio nelle vite sospese della guerra: la testimonianza umana di una missione in Ucraina.. 5 dicembre 2025 — Il prossimo 9 dicembre alle ore 18:30 presso la Libreria Eli di Roma il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini presenta il suo nuovo libro “ La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”: la guerra raccontata attraverso la voce e gli occhi di chi la vive ogni giorno. Il libro è a cura di Daniela Maffuccini. Partecipano alla presentazione: Nicola Graziano – Presidente dell’UNICEF Italia, Andrea Margelletti – Presidente Ce.SI, Nello Scavo – inviato speciale di Avvenire, Paolo Rozera Direttore generale dell’UNICEF Italia, Flavio Insinna – attore e presentatore e Giuseppe Civati – editore di People. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it