UNICEF | La forza sia con te Cronaca di una missione in Ucraina Presentazione del nuovo libro di Andrea Iacomini

5 dic 2025

Un viaggio nelle vite sospese della guerra: la testimonianza umana di una missione in Ucraina.. 5 dicembre 2025 — Il prossimo 9 dicembre alle ore  18:30 presso la Libreria Eli di Roma   il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini presenta il suo nuovo libro “ La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”: la guerra raccontata attraverso la voce e gli occhi di chi la vive ogni giorno. Il libro è a cura di Daniela Maffuccini. Partecipano alla presentazione:  Nicola   Graziano  – Presidente dell’UNICEF Italia,  Andrea   Margelletti  – Presidente Ce.SI,  Nello Scavo  – inviato speciale di Avvenire, Paolo  Rozera  Direttore generale dell’UNICEF Italia, Flavio  Insinna –  attore e presentatore e  Giuseppe   Civati –  editore di People. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it



