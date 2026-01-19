In ricordo dei carabinieri Fava e Garofalo Versace | Hanno pagato con la vita la battaglia per una Calabria libera

In occasione del trentaduesimo anniversario della morte degli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, ricordiamo il loro sacrificio. Caduti in servizio, rappresentano un esempio di dedizione e coraggio nella lotta contro il malaffare in Calabria. La loro memoria testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere la legalità e la sicurezza della comunità.

A Pavia una messa in ricordo di uno dei carabinieri morti a Castel d’Azzano - facebook.com facebook

A Pavia una messa in ricordo di uno dei carabinieri morti nel Veronese. La celebrazione con il vescovo Sanguineti in memoria di Valerio Daprà #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.