In ricordo dei carabinieri Fava e Garofalo Versace | Hanno pagato con la vita la battaglia per una Calabria libera
In occasione del trentaduesimo anniversario della morte degli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, ricordiamo il loro sacrificio. Caduti in servizio, rappresentano un esempio di dedizione e coraggio nella lotta contro il malaffare in Calabria. La loro memoria testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere la legalità e la sicurezza della comunità.
“Nel trentaduesimo anniversario dalla morte degli appuntati scelti Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, onoriamo quel legame indissolubile che unisce il sacrificio dei due militari, caduti in servizio nell’adempimento del loro dovere, alla battaglia per una Calabria libera dal malaffare della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
A 32 anni dall'omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo il ricordo indelebile dell'ArmaA 32 anni dall’omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo, resta vivo il ricordo del loro impegno e sacrificio.
Palmi, i Carabinieri ricordano Fava e Garofalo: 32 anni dal vile agguato sull’A2 - Nella notte del 18 gennaio 1994, durante un servizio esterno, in prossimità del km 420 della A2 Salerno – Reggio Calabria, gli Appuntati Scelti Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, effettivi all’Aliquot ... strettoweb.com
A Pavia una messa in ricordo di uno dei carabinieri morti a Castel d’Azzano - facebook.com facebook
A Pavia una messa in ricordo di uno dei carabinieri morti nel Veronese. La celebrazione con il vescovo Sanguineti in memoria di Valerio Daprà #ANSA x.com
