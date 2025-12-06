Non ricordo volti né nomi vivo di appunti Se potessi vivrei la vita di un carrozziere | Marco Bocci e la battaglia con la memoria dopo l’infezione cerebrale

“Ci sono molte cose di quel periodo che non so mettere a fuoco, le so solo perché me le hanno raccontate”. È con questa confessione disarmante che Marco Bocci affronta la realtà della sua vita dopo la grave infezione cerebrale che, nel 2018, gli ha cancellato parte dei ricordi e causato problemi di memoria persistenti. In un’intervista a VanityFair, l’attore 42enne ha spiegato di vivere i giorni che precedono ogni intervista o spettacolo teatrale co n “una certa ansia”, simile a una Notte prima degli esami, perché sa di dover restare costantemente concentrato. Il problema di memoria di Bocci non è solo l’oblio, ma la difficoltà di associare i volti ai nomi e di ricordare i fatti di quel periodo cruciale della sua vita: “Il vero problema è che non mi ricordo i volti e non li associo ai nomi”, ha confessato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

