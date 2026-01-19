In Colombia, le tensioni tra gruppi armati proseguono con violenza. Recentemente, almeno 27 membri di un gruppo ribelle di sinistra sono stati uccisi in scontri nella regione centrale, in un contesto segnato dall’intervento militare statunitense in Venezuela e da crescenti minacce alla sicurezza nazionale. La situazione riflette la complessità del conflitto e le sfide per la stabilità del paese.

Secondo le autorità militari, almeno 27 membri di un gruppo ribelle di sinistra sono stati uccisi negli scontri nella Colombia centrale con una fazione rivale, in un momento di elevata tensione nella regione, sotto l’effetto dell’azione militare degli Stati Uniti in Venezuela e delle minacce contro la Colombia. Gli scontri, i più violenti degli ultimi mesi, si sono verificati domenica nella zona rurale del comune di El Retorno, nella regione amazzonica di Guaviare, 300 km (186 miglia) a sud-est di Bogotà, ha riferito una fonte militare all’agenzia di stampa Reuters. La fazione guidata da Diaz è attualmente impegnata in colloqui di pace con il presidente di sinistra Gustavo Petro, mentre il gruppo di Vera continua a lanciare attacchi contro civili e forze di sicurezza dopo che il governo ha sospeso un cessate il fuoco bilaterale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Colombia continua la guerra della droga

Leggi anche: E la Nato continua a soffiare sul fuoco della guerra

Leggi anche: A Roma la droga continua a scorrere a fiumi, 14 arresti per spaccio: i dettagli della maxi operazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Armi: la Colombia continua seminare mine - In occasione di un seminario internazionale sulla tematica delle mine antipersona nel continente americano, la Campagna Internazionale Contro le Mine (ICBL) fa appello ai gruppi armati colombiani ... vita.it

The Entire History of Colombia Full Detailed 3 hours long Documentary

– Gennaio 2026 È online Colombia Migrante – gennaio 2026, il periodico dei Missionari Scalabriniani in Colombia, che continua a offrire uno sguardo documentato sulle trasformazioni sociali e sulle dinamiche della mobilità um - facebook.com facebook