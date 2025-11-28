A Roma la droga continua a scorrere a fiumi 14 arresti per spaccio | i dettagli della maxi operazione

Quattordici arresti e sequestri di droga e denaro: maxi operazione antidroga dei Carabinieri in diversi quartieri di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Roma la droga continua a scorrere a fiumi, 14 arresti per spaccio: i dettagli della maxi operazione

Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 25/11/2025 – TRAFFICO DI DROGA, ESEGUITE 15 OCC La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale ha eseguito una misura cautelare a carico di 15 persone, sottoponendole alla cus - facebook.com Vai su Facebook

Blitz anti droga tra Roma e Latina, 15 arresti. Affari da milioni di euro ift.tt/rte5uL0 Vai su X

A Roma la droga continua a scorrere a fiumi, 14 arresti per spaccio: i dettagli della maxi operazione - Quattordici arresti e sequestri di droga e denaro: maxi operazione antidroga dei Carabinieri in diversi quartieri di Roma. Scrive virgilio.it

Stupro Tor Tre Teste, prefetto di Roma Giannini: ''La violenza meritava subito una risposta, restituiamo serenità ai cittadini'' - "La droga è una piaga, a Roma la richiesta di cocaina è altissima" dice all'Adnkronos, delineando il quadro della lotta alla criminalità e allo spaccio di stupefacenti nella Capitale ... Secondo msn.com

Roma, duro colpo al traffico di droga: carabinieri sequestrano 200 chili di cocaina - La droga sequestrata avrebbe portato nelle casse della criminalità organizzata una somma che si aggira attorno ai 16 ... Riporta quotidiano.net