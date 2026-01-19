In Cina il tasso di natalità del 2025 è stato il più basso di sempre nella storia del Paese

Nel 2025, la Cina ha registrato il tasso di natalità più basso di sempre, secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica. Questi numeri riflettono un trend di diminuzione delle nascite nel Paese, che rappresenta una sfida per il suo futuro demografico e socio-economico. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare le dinamiche della popolazione e di valutare eventuali politiche di sostegno alle famiglie.

L'Ufficio nazionale di statistica della Cina ha reso pubblici i dati relativi alla popolazione del Paese nel 2025. Come si evince dalle statistiche, il tasso di natalità, ovvero il numero di bambini nati rispetto alla popolazione, è stato il più basso mai registrato, con 5,63 bambini nati ogni 1.000 abitanti (in Italia, nel 2024, è stato di 6,3 per 1.000 abitanti). Le nuove nascite sono state solo 7,92 milioni, a fronte di 11,31 milioni di morti. Escludendo dai conteggi persone immigrate ed emigrate, in totale la popolazione ha subito un calo di 3,39 milioni. Il numero di abitanti, ad oggi, è di 1,4 miliardi, il secondo più alto al mondo dopo l' India.

A novembre, il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso di sempre, pari al 5,7%, secondo i dati Istat. Questa diminuzione rappresenta un risultato positivo per il mercato del lavoro, con la premier Meloni che sottolinea un progresso importante. Un andamento che potrebbe indicare una stabilizzazione e un miglioramento delle condizioni occupazionali nel Paese. Disoccupazione, Italia regina d’Europa: a novembre il tasso più basso di sempre. Meloni: avanti su questa strada

A novembre, in Italia, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni, portando il Paese in posizione di rilievo in Europa. La premier Meloni e la ministra Calderone commentano con soddisfazione questa tendenza positiva, che evidenzia una crescita stabile nel mercato del lavoro italiano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. La Cina tassa i preservativi, ma i figli non arrivano: tasso di natalità ma così basso dal 1949 - ROMA – Dichiarare il parto un dovere patriottico. dire.it

Nel 2025 in Cina il tasso di natalità è stato il più basso mai registrato x.com

IL TASSO DI NATALITÀ DELLA CINA RAGGIUNGE UN MINIMO STORICO Il tasso di natalità della Cina è sceso nel 2024 al suo livello più basso dal 1949, sottolineando le crescenti pressioni demografiche nonostante i nuovi incentivi governativi per aumentar facebook

