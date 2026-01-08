Disoccupazione | a novembre il tasso più basso di sempre Meloni | avanti su questa strada
A novembre, il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso di sempre, pari al 5,7%, secondo i dati Istat. Questa diminuzione rappresenta un risultato positivo per il mercato del lavoro, con la premier Meloni che sottolinea un progresso importante. Un andamento che potrebbe indicare una stabilizzazione e un miglioramento delle condizioni occupazionali nel Paese.
Sorridono la premier Giorgia Meloni la ministra del Lavoro, Marina Calderone, perché mai come prima dall’inizio delle serie storiche del 2004, in Italia il tasso di disoccupazione registrato dall’Istat era stato così basso: nel mese di novembre si è attestato infatti al 5,7%. In calo anche la disoccupazione giovanile che si attesta al 18,8% mostrando una variazione dello -0,8%. La presidente del Consiglio, che sul tema del lavoro ha concentrato forze e risorse economiche sin dall’inizio del suo insediamento a Palazzo Chigi, ha commentato sui social la notizia, sottolineando che “gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
