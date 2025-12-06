Si scaldano i motori per il trofeo Nave

Firenze, 6 dicembre 2025 – Il 45° Trofeo Nave è pronto a tornare in grande stile. Domenica 25 gennaio 2026, almeno seicento appassionati sono attesi ai nastri di partenza presso la Palestra Botticelli, in via Gran Bretagna a Firenze, per una giornata che promette emozioni, impegno e spirito comunitario. Patrocinata dal Comune di Firenze e dal Comune di Bagno a Ripoli, la manifestazione si conferma una delle classiche più amate del panorama toscano, capace di rinnovarsi senza tradire lo spirito originario: offrire percorsi affascinanti, servizi accurati e costi di iscrizione alla portata di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

