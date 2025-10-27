Casagiove si prepara alla 44ª edizione del Trofeo Soci Defunti del GSS Antonio
Cresce l’attesa a Casagiove per la 44ª edizione del “Trofeo Soci Defunti”, torneo organizzato dal Gruppo Sportivo ASD S. Antonio, una delle realtà più radicate e riconosciute della città. L’evento sportivo, che unisce competizione e socialità, prenderà il via domenica 9 novembre alle ore 9.00. 🔗 Leggi su Casertanews.it
