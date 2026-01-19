Il testosterone di Trump e la nuova moda antiaging anche per lei Fa bene o fa male? Cosa dicono gli esperti

Negli ultimi tempi si parla sempre più di testosterone come possibile soluzione antiaging, anche per le donne. Ma quali sono i benefici e i rischi di questa pratica? Dopo trattamenti come acido ialuronico, collagene e altri integratori, il testosterone si inserisce nel panorama delle nuove tendenze antiaging. Gli esperti sono divisi: conviene o può essere dannoso? Una panoramica per capire meglio questa tendenza.

Impennata di popolarità tra uomini e donne per usi non approvati, succede non solo negli Usa, dove si parla del livello “mai visto” del testosterone di Trump Dopo acido ialuronico, collagene, n acetilcisteina, nac per gli amici, e i famosi chetoni per fare fronte ai segni dell’avanzare dell’età, arriva pure il testosterone. Conoscevamo l’ormone maschile come il prodotto dei testicoli maschili e responsabile di tutta una serie di comportamenti legati alla sessualità, ma il suo potere anti-aging era sconosciuto ai più. Oggi, invece, il testosterone, per lui e per lei, è il nuovo eroe antinvecchiamento. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Cresce la moda del testosterone antiaging, funziona o fa male? Cosa dicono gli esperti

Negli ultimi anni, l’uso del testosterone come trattamento antiaging ha suscitato crescente interesse, con un aumento di richieste sia in Italia che all’estero. Tuttavia, l’impiego non approvato di questo ormone solleva dubbi sulla sua efficacia e sicurezza. Gli esperti sottolineano l’importanza di valutare attentamente rischi e benefici prima di intraprendere trattamenti di questo tipo, per garantire una corretta gestione della salute.

