Il suv si schianta fuori strada | morti fratello e sorella feriti altri tre giovani

Un grave incidente stradale ha coinvolto un SUV uscito di strada, provocando la morte di due giovani, fratello e sorella, Antonio e Cecilia Bigi. Altri tre giovani sono rimasti feriti. L’accaduto si è verificato in una zona rurale, lasciando sgomento tra le famiglie e la comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

L'auto che esce fuori strada e si schianta. Un impatto risultato fatale per due giovani, fratello e sorella, Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 25 anni. La tragedia è avvenuta ieri, domenica 18 gennaio, lungo la provinciale 41 tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto). Il ragazzo è morto sul colpo.🔗 Leggi su Today.it

Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nello schianto con il Suv dopo il sabato sera con gli amici: tre feriti gravi

