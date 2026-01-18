Nella mattina di oggi, sulla strada tra Laterza e Altamura, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Antonio e Cecilia Bigi, fratelli coinvolti nello schianto del loro SUV. Tre persone sono rimaste ferite in modo grave. L’evento si è verificato poco prima delle otto e sta destando attenzione per le conseguenze di questa tragedia sulla comunità locale.

E' di due fratelli morti e tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle otto, sulla strada che collega Laterza (Taranto) ad Altamura, in provincia di Bari. Le persone coinvolte sono tutte molto giovani e hanno un'età compresa tra i 27 e i 25 anni. Secondo quanto ricostruito finora, il gruppo era a bordo di un Suv di grossa cilindrata. Morti fratello e sorella Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 41, tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto). Dopo il 21enne Antonio Bigi morto sul colpo, nel pomeriggio di oggi è deceduta a causa delle profonde ferite riportate anche sua sorella Cecilia, di quattro anni più grande. 🔗 Leggi su Leggo.it

Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nello schianto con il Suv dopo il sabato sera con gli amici: tre feriti gravi

Orrore in strada, terribile schianto in Suv: i fratelli Antonio e Cecilia muoiono sul colpo

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla provinciale 41 tra Laterza e Altamura, causando due decessi e tre feriti. Un S UV è rimasto coinvolto in uno schianto che ha avuto esiti tragici, portando alla morte immediata dei fratelli Antonio e Cecilia. L'intera comunità è sotto shock per questa tragedia stradale.

