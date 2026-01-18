Suv fuori strada tra Altamura e Laterza salgono a due le vittime | erano fratello e sorella Il sindaco | Grande dolore

L'incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza ha causato due vittime, fratello e sorella. Il bilancio si è aggravato nel corso della giornata, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso e ricostruzione dell’accaduto. Il sindaco ha espresso il proprio dolore per la tragedia, che ha colpito profondamente la comunità locale.

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 41, tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto). Dopo il 21enne Antonio Bigi morto sul colpo, nel pomeriggio di oggi è deceduta a causa delle profonde ferite riportate anche sua sorella Cecilia, di quattro anni più grande. La ragazza era ricoverata in condizioni disperate nel Policlinico di Bari. Gli altri tre feriti sono ricoverati nell’Ospedali della Murgia ad Altamura e al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il cordoglio del sindaco di Altamura «Con grande dolore, la nostra comunità è scossa dal tragico incidente stradale in cui due fratelli hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

