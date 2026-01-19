Il sospiro di sollievo La Pieve scappa poi rischia Arriva un altro successo

La partita tra La Pieve e Correggio si conclude con un risultato di 3-2, segnando un successo importante per La Pieve. La squadra ha mostrato determinazione e solidità, resistendo alle avanzate avversarie e portando a casa i tre punti. La partita è stata caratterizzata da continui cambi di fronte e momenti di tensione, confermando l’importanza di ogni singolo episodio nel corso dell’incontro.

la pieve 3 correggio 2 LA PIEVE N.: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (71’ Belfakir), Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (65’ Sharaf), Montorsi (65’ Iazzetta) Cheli, Cantarello (65’ Pellegrino), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Traversi, Migliaccio. All. Barbi V. CORREGGIO: De Chirico, Riccò (80’ Barbieri), Carretti (90’+1 Davoli D.), Davoli M. (60’ Acquafresca), Aveni, Casarini, Davoli F. (73’ Bottoni), Lugli, Davitti, Parisi, Benevelli (70’ Zito). A disp.: Morgotti, Bizzarri, Ferrari, Pedrazzoli. All. Carretti Arbitro: Berardo di Bologna Reti: 3’ e 30’ Cantarello, 18’ Timperio, 67’ Davitti, 81’ Acquafresca Note: ammoniti Boriani, Cantarello, Aveni, Casarini, Timperio, Parisi, Pellegrino Prosegue il magic moment de La Pieve che battendo la Virtus Correggio (3-0 dopo i primi 30’) con la terza vittoria in 4 gare vola a +5 sulla zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il sospiro di sollievo. La Pieve scappa poi rischia. Arriva un altro successo Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma

L’Atalanta riceve buone notizie riguardo a Zappacosta, che sta lavorando al rientro dopo un affaticamento al flessore destro. La valutazione effettuata il 30 dicembre ha escluso complicazioni più gravi, offrendo un sospiro di sollievo per il calciatore e la squadra in vista delle prossime gare contro la Roma. Il Diavolo tira un sospiro di sollievo. Leao sarà pronto per la Supercoppa

Il ritorno di Rafael Leao in vista della Supercoppa rappresenta una notizia positiva per il Milan, che affronta le sfide del calcio moderno tra pragmatismo, analisi statistica e le incognite legate alle condizioni dei propri giocatori. Tra le tensioni tattiche e le speranze di recupero, il club si prepara a un appuntamento importante, confidando nella rinascita di alcuni protagonisti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il sospiro di sollievo. La Pieve scappa poi rischia. Arriva un altro successo - : Mbaye, Tudini Bellei, Monari (71’ Belfakir), Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (65’ Sharaf), Montorsi (65’ Iazzetta) ... sport.quotidiano.net

*Infarto in volo: paziente elitrasportato al Ruggi* Le sue condizioni sono ora sotto controllo, facendo tirare un sospiro di sollievo Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Salerno #infarto #ruggi #paziente #sue #condizioni #o - facebook.com facebook

Il piccolo sospiro di sollievo per Elmas, uscito a causa del suo stato influenzale, non può bastare ad Antonio Conte. Contro il Sassuolo tre calciatori hanno lasciato il campo acciaccati, Elmas appunto, Rrahmani, uscito al 67', e Politano, che ha stretto i denti nel x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.