Atalanta sospiro di sollievo per Zappacosta | cerca il rientro con la Roma

L’Atalanta riceve buone notizie riguardo a Zappacosta, che sta lavorando al rientro dopo un affaticamento al flessore destro. La valutazione effettuata il 30 dicembre ha escluso complicazioni più gravi, offrendo un sospiro di sollievo per il calciatore e la squadra in vista delle prossime gare contro la Roma.

Atalanta, come sta Zappacosta: l'esito dei controlli e cosa filtra verso la gara contro la Roma - Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è uscito all'intervallo della gara contro l'Inter nella 17esima giornata di campionato, fa tirare un sospiro di sollievo a Raffaele Palladino. msn.com

