Atalanta sospiro di sollievo per Zappacosta | cerca il rientro con la Roma
L’Atalanta riceve buone notizie riguardo a Zappacosta, che sta lavorando al rientro dopo un affaticamento al flessore destro. La valutazione effettuata il 30 dicembre ha escluso complicazioni più gravi, offrendo un sospiro di sollievo per il calciatore e la squadra in vista delle prossime gare contro la Roma.
CALCIO. Buone notizie per l’esterno, alle prese con un affaticamento al flessore destro: la valutazione effettuata martedì 30 dicembre ha scongiurato guai peggiori. L’alternativa contro i giallorossi (sabato 3 gennaio) è Musah. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Roma, sospiro di sollievo per Dybala: lesione al bicipite femorale sinistro, stop 3–4 settimane. Obiettivo rientro il 30 novembre con il Napoli
Leggi anche: Napoli, dopo settimane horror un sospiro di sollievo: Stanislav Lobotka pronto al rientro?
Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma; Atalanta, come sta Zappacosta: l'esito dei controlli e cosa filtra verso la gara contro la Roma; Palladino scioglie le riserve: Djimsiti stringe i denti e risponde presente. Ecco la lista anti-Inter.
Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma - Buone notizie per Zappacosta, alle prese con un affaticamento al flessore destro. ecodibergamo.it
Atalanta, come sta Zappacosta: l'esito dei controlli e cosa filtra verso la gara contro la Roma - Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è uscito all'intervallo della gara contro l'Inter nella 17esima giornata di campionato, fa tirare un sospiro di sollievo a Raffaele Palladino. msn.com
DIRETTA/ Atalanta Lazio (risultato finale 0-0): palo di Zappacosta! (oggi 19 ottobre 2025) - Ci siamo, con la diretta Atalanta Lazio andiamo a vivere una partita interessante, tra due squadre che per i dettami dei loro allenatori giocano un calcio diverso e che per il momento, dal punto di ... ilsussidiario.net
Repubblica Genova Genoa, sospiro di sollievo. Atalanta con il pubblico. Evitate le porte chiuse di Maurizio Moscatelli Si temeva la mano pesante del Giudice Sportivo. Il club se la cava con una multa. Ora il rischio è il divieto di trasferta per i tifosi facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.