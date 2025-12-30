Atalanta sospiro di sollievo per Zappacosta | cerca il rientro con la Roma

Da ecodibergamo.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta riceve buone notizie riguardo a Zappacosta, che sta lavorando al rientro dopo un affaticamento al flessore destro. La valutazione effettuata il 30 dicembre ha escluso complicazioni più gravi, offrendo un sospiro di sollievo per il calciatore e la squadra in vista delle prossime gare contro la Roma.

CALCIO. Buone notizie per l’esterno, alle prese con un affaticamento al flessore destro: la valutazione effettuata martedì 30 dicembre ha scongiurato guai peggiori. L’alternativa contro i giallorossi (sabato 3 gennaio) è Musah. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta sospiro di sollievo per zappacosta cerca il rientro con la roma

© Ecodibergamo.it - Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma

Leggi anche: Roma, sospiro di sollievo per Dybala: lesione al bicipite femorale sinistro, stop 3–4 settimane. Obiettivo rientro il 30 novembre con il Napoli

Leggi anche: Napoli, dopo settimane horror un sospiro di sollievo: Stanislav Lobotka pronto al rientro?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma; Atalanta, come sta Zappacosta: l'esito dei controlli e cosa filtra verso la gara contro la Roma; Palladino scioglie le riserve: Djimsiti stringe i denti e risponde presente. Ecco la lista anti-Inter.

atalanta sospiro sollievo zappacostaAtalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma - Buone notizie per Zappacosta, alle prese con un affaticamento al flessore destro. ecodibergamo.it

Atalanta, come sta Zappacosta: l'esito dei controlli e cosa filtra verso la gara contro la Roma - Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è uscito all'intervallo della gara contro l'Inter nella 17esima giornata di campionato, fa tirare un sospiro di sollievo a Raffaele Palladino. msn.com

DIRETTA/ Atalanta Lazio (risultato finale 0-0): palo di Zappacosta! (oggi 19 ottobre 2025) - Ci siamo, con la diretta Atalanta Lazio andiamo a vivere una partita interessante, tra due squadre che per i dettami dei loro allenatori giocano un calcio diverso e che per il momento, dal punto di ... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.