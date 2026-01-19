' Il sindaco contadino' di Ulderico Pesce al Teatro Nuovo di Pisa

Il 25 gennaio alle ore 21, il Teatro Nuovo di Pisa ospita ‘Il sindaco contadino’, uno spettacolo di teatro civile dedicato a Rocco Scotellaro. Poetà e giovane sindaco di Tricarico, Scotellaro rappresenta un esempio di impegno per le lotte contadine e la partecipazione democratica nel secondo dopoguerra italiano. L’evento offre un’occasione per riflettere su temi di attualità attraverso la figura di un protagonista storico.

'Il sindaco contadino' chiude la stagione di Teatro vivo - Propone "una storia straziante e uno spaccato di vita, un racconto che fonde insieme impegno civile, ricostruzione storica, passioni politiche e culturali, pregiudizi e lotte sociali" "Il sindaco ... ansa.it

Il pubblico dell' di ! Grazie alla compagnia e a voi per esserci stati. Ci vediamo ai prossimi spettacoli! 25.01.2026 | di Ulderico Pesce: https://www.teatronuovopisa.it/il-sindaco-contadino/ 3 - facebook.com facebook